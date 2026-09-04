Hoy las imágenes peregrinas visitarán Casa de Gobierno

Hoy las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro visitarán por quinto año consecutivo el Centro Cívico Grand Bourg.

Los santos Patronos arribarán a Casa de Gobierno a las 9 de la mañana y serán recibidas por autoridades y trabajadores, junto a la banda de música del Ejército Bonifacio Ruiz de los Llanos y el coro de adultos mayores.

Empleados públicos de las distintas dependencias gubernamentales podrán participar, como todos los años del recorrido junto a los Santos Patronos. Posteriormente Monseñor Mario Antonio Cargnello oficiará la misa dirigida a los trabajadores y vecinos de la zona.

En ese marco, la secretaria de Gobierno, Oriana Névora, destacó la importancia de la celebración: “Será un momento muy emotivo para que los empleados puedan hacer sus pedidos y agradecimientos, iluminados por la fe del Milagro que tanto nos caracteriza a los salteños. Este recorrido va a estar acompañado por la banda de música del Ejército y por el coro de adultos mayores, y va a finalizar con una misa oficiada por Monseñor”, destacó Névora.

Asimismo, la funcionaria recordó que “esta actividad está organizada por el área dependiente de Recursos Humanos y coordinada con el Arzobispado de Salta” e invitó a participar a toda la comunidad. “Invitamos a todos los empleados públicos de los distintos ministerios y también a los vecinos de la zona a ser parte de este recorrido y esta jornada tan emotiva. Además, los distintos ministerios se encuentran trabajando en la recolección de alimentos no perecederos y claveles que serán ofrendados ese día”, concluyó la funcionaria.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación