Endurecimiento de las sanciones contra empresas que operen sin autorización en Malvinas

El presidente Javier Milei anunció una serie de decisiones sobre el ejercicio de la soberanía argentina en las Islas Malvinas, luego de meses de trabajo entre distintas áreas del Estado. Durante la cadena nacional, explicó que las medidas abarcarán aspectos diplomáticos, económicos, judiciales y militares frente al avance británico sobre el territorio.

En el comienzo de su discurso, Milei fijó la posición oficial argentina sobre el archipiélago y recordó la ocupación británica de 1833. "Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay discusión al respecto", afirmó el Presidente, quien remarcó que las islas forman parte del territorio nacional desde los orígenes del país.