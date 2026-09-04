Endurecimiento de las sanciones contra empresas que operen sin autorización en Malvinas

El presidente Javier Milei anunció una serie de decisiones sobre el ejercicio de la soberanía argentina en las Islas Malvinas, luego de meses de trabajo entre distintas áreas del Estado. Durante la cadena nacional, explicó que las medidas abarcarán aspectos diplomáticos, económicos, judiciales y militares frente al avance británico sobre el territorio.
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Acompañado por todo su gabinete, el Presidente anunció una serie de medidas que abarcan aspectos diplomáticos, económicos, judiciales y militares frente al avance británico sobre las Islas. "Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay discusión al respecto", afirmó.
En el comienzo de su discurso, Milei fijó la posición oficial argentina sobre el archipiélago y recordó la ocupación británica de 1833. "Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay discusión al respecto", afirmó el Presidente, quien remarcó que las islas forman parte del territorio nacional desde los orígenes del país.
El mandatario también cuestionó el derecho de los habitantes del archipiélago a decidir su futuro y rechazó los referendos realizados allí. "Los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación", afirmó durante su mensaje.
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La senadora nacional se refirió al anuncio del Presidente y contestó críticas de la oposición. Además, anticipó que la base naval de Ushuaia será logística y militar.
El canciller se refirió a la importancia de "hablar con países hermanos" en medio del reclamo por las Islas y que las empresas que deseen operar allí deberán elegir esa vía u operar en la Argentina. Además, advirtió que la base naval de Tierra del Fuego no será entregada a EEUU.