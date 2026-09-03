Se conmemoró un nuevo aniversario del Combate de las Piedras
El vicegobernador Antonio Marocco encabezó junto a la intendenta de Río Piedras, Moira Agustina Dantur, el acto conmemorativo por el 214° aniversario del Combate de las Piedras, acontecimiento decisivo para la reorganización del Ejército del Norte y el posterior triunfo de las fuerzas patriotas en Tucumán y Salta.
Durante su mensaje, Marocco sostuvo que recordar aquella jornada es reconocer el lugar fundamental que esta tierra ocupa en la historia nacional y poner en valor a un pueblo que recuperó la confianza y volvió a reconocerse capaz de cambiar el curso de la historia.
“La independencia no se alcanza de una vez y para siempre. Es una construcción permanente que cada generación debe defender frente a las nuevas formas de dependencia”, afirmó. En ese sentido, señaló que la soberanía exige conservar la capacidad de decidir sobre los recursos naturales, la producción, el conocimiento, la tecnología y las inversiones necesarias para orientar el desarrollo del país.
El vicegobernador también se refirió a las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias argentinas: “Muchos no llegan a fin de mes y se endeudan para comprar alimentos, pagar servicios, afrontar un alquiler o conseguir medicamentos. Cuando el crédito deja de servir para construir una casa, emprender o producir y pasa a ser necesario para sobrevivir, no estamos frente a un problema individual: estamos frente a una alarma nacional”.
Asimismo, reivindicó el federalismo y recordó que la Argentina “se hizo también en cada pueblo del norte que entregó sus hombres y sus bienes a la independencia”. Finalmente, convocó a honrar el legado de los patriotas mediante el trabajo, la solidaridad, la participación democrática y el compromiso con el bien común.
La ceremonia comenzó con el izamiento de las banderas Nacional y Provincial en la plaza principal, seguido por la entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha de las Malvinas. Posteriormente, el presbítero Mario Maita realizó una invocación religiosa y brindaron sus palabras la intendenta Dantur y el vicegobernador.
Como parte de las actividades, se entregaron elementos deportivos a instituciones de la comunidad y bicicletas a estudiantes de séptimo grado.
También estuvo presente el diputado provincial Gustavo Dantur, junto a autoridades municipales, representantes de instituciones locales, docentes, estudiantes y vecinos.