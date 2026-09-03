Se conmemoró un nuevo aniversario del Combate de las Piedras

Durante su mensaje, Marocco sostuvo que recordar aquella jornada es reconocer el lugar fundamental que esta tierra ocupa en la historia nacional y poner en valor a un pueblo que recuperó la confianza y volvió a reconocerse capaz de cambiar el curso de la historia.

“La independencia no se alcanza de una vez y para siempre. Es una construcción permanente que cada generación debe defender frente a las nuevas formas de dependencia”, afirmó. En ese sentido, señaló que la soberanía exige conservar la capacidad de decidir sobre los recursos naturales, la producción, el conocimiento, la tecnología y las inversiones necesarias para orientar el desarrollo del país.

El vicegobernador también se refirió a las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias argentinas: “Muchos no llegan a fin de mes y se endeudan para comprar alimentos, pagar servicios, afrontar un alquiler o conseguir medicamentos. Cuando el crédito deja de servir para construir una casa, emprender o producir y pasa a ser necesario para sobrevivir, no estamos frente a un problema individual: estamos frente a una alarma nacional”.