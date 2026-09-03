Rige un alerta en la ciudad para hoy por incendios forestales

Debido a las condiciones climáticas y teniendo en cuenta que para hoy rige una alerta por vientos e incendios en la ciudad, la Municipalidad de Salta recomienda aumentar los cuidados durante toda la jornada. El índice de riesgo de incendios es Muy Alto.

Se esperan temperaturas elevadas, según el pronóstico, y posibles ráfagas de viento por la tarde, condiciones que favorecen la generación y propagación de incendios forestales.

Por este motivo, se recomienda a los salteños evitar cualquier acción que pueda generar focos ígneos y, ante la detección de humo o fuego, comunicarse de inmediato al Sistema de Emergencias 911 o al 105.

Cabe destacar que la Subsecretaría de Protección Ciudadana recorre a diario las zonas donde pueden originarse focos ígneos para verificar la situación y realiza acciones preventivas en distintos sectores de la ciudad, como la ejecución de cortafuegos.

Por eso, desde el municipio se recomienda, ante ráfagas de viento:

– Evitar encender fuego en pastizales o microbasurales.

– Asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar permanecer debajo de árboles, postes, balcones, muros, paredes y medianeras.

– Retirar de balcones y terrazas los objetos que puedan caerse.

Cómo prevenir incendios forestales:

– No quemar pastos, restos de poda y/o basura.

– No arrojar colillas de cigarrillos en caminos, senderos o pastizales.

– Evitar dejar botellas, plásticos u otros objetos que puedan generar el efecto lupa.

– En días muy secos y de altas temperaturas, evitar circular en moto por zonas de pastizales.