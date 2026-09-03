La vacunación antirrábica se realizará la próxima semana en barrio San José

La próxima semana, el área de Bienestar Animal de la Municipalidad continuará con la campaña gratuita de vacunación antirrábica.

El operativo será entre el lunes 7 y el viernes 11. La atención será de 9:30 a 12:30, por orden de llegada. Se recomienda a los propietarios llevar a los animales con correa y bozal para mayor seguridad.

Los puntos serán los siguientes:

Lunes 7

V° San José

Hs: 9:30 a 12:30

Avda. Olavarría 1401 esq. Juan José Castelli

(Zona oeste baja)

Martes 8

V° San José

Hs: 9:30 a 12:30

Diagonal 9 de Julio esq. Miguel Azcuénaga

(Zona oeste baja)

Miércoles 9

V° San José

Hs: 9:30 a 12:30

Avda. 20 de Junio esq. Juan José Paso

(Zona oeste baja)

Jueves 10

V° San José

Hs: 9:30 a 12:30

Avda. Costanera esq. Pje. Benjamín Matienzo

(Zona oeste baja)

Viernes 11

B° San José.

Hs: 9:30 a 12:30

Avda. 20 de Junio esq. Pje. de la Vega

(Zona oeste baja)