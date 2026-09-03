Cronograma de los móviles de castración gratuita en los barrios
La Municipalidad, a través del área de Bienestar Animal, continúa con los operativos de castración en distintos puntos de la ciudad. En esta oportunidad, se amplía la cobertura con la incorporación de un segundo móvil que funcionará de manera itinerante en un punto fijo por semana.
Ambas unidades trabajarán del lunes 7 al viernes 11, en el horario de 8.30 a 13. Los turnos deben solicitarse previamente vía Whatsapp. El cupo es de 30 atenciones por día para la unidad móvil I y de 40 para el móvil II.
El cronograma es el siguiente:
MÓVIL 1
- Lunes 7 y martes 8
Asentamiento San Justo
Manzana 4 lote 16
Turnos: 3872266210
- Miércoles 9
Villa Las Rosas
Calle Magnolias 224
Turnos: 3874406192
- Jueves 10 y viernes 11
Barrio Juan Manuel de Rosas
Avenida de la Libertad y Jorge Ramón
Turnos: 3874648823
MÓVIL 2
- Del 7 AL 11
VILLA PRIMAVERA
Calle Echenique 851 (detrás de la Parroquia San Pedro Apóstol)
Turnos: 3874565870