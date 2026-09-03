Cronograma de los móviles de castración gratuita en los barrios

La Municipalidad, a través del área de Bienestar Animal, continúa con los operativos de castración en distintos puntos de la ciudad. En esta oportunidad, se amplía la cobertura con la incorporación de un segundo móvil que funcionará de manera itinerante en un punto fijo por semana.

Ambas unidades trabajarán del lunes 7 al viernes 11, en el horario de 8.30 a 13. Los turnos deben solicitarse previamente vía Whatsapp. El cupo es de 30 atenciones por día para la unidad móvil I y de 40 para el móvil II.

El cronograma es el siguiente:

MÓVIL 1

Lunes 7 y martes 8

Asentamiento San Justo

Manzana 4 lote 16

Turnos: 3872266210

Miércoles 9

Villa Las Rosas

Calle Magnolias 224

Turnos: 3874406192

Jueves 10 y viernes 11

Barrio Juan Manuel de Rosas

Avenida de la Libertad y Jorge Ramón

Turnos: 3874648823

MÓVIL 2

Del 7 AL 11

VILLA PRIMAVERA

Calle Echenique 851 (detrás de la Parroquia San Pedro Apóstol)

Turnos: 3874565870