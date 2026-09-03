Infraccionaron a pescadores ilegales en el río Juramento

La Policía de Salta llevó adelante un Operativo Protección Ciudadana y Prevención de Fauna Ictícola en el río Juramento, desde el puente de El Tunal hasta distintos sectores comprendidos en la jurisdicción del Distrito de Prevención N°5 de Joaquín V. González.

El procedimiento contó con la participación de efectivos de la División Lacustre y Fluvial El Tunal y personal de la Policía Rural, quienes realizaron patrullajes preventivos por agua y tierra en distintos sectores del río Juramento y zonas aledañas. Los recorridos se extendieron desde el puente de El Tunal hasta el paraje Balbuena y comprendieron sectores como Paso de las Carretas, La Pedrera, Talamuyo, Atamisqui, San José de Orquera y el puente La Amistad, en El Quebrachal.

En ese contexto, los efectivos detectaron a dos personas realizando pesca ilegal. Ante esta situación, secuestraron una red tipo “pollera” y una bolsa que contenía 16 ejemplares de sábalo, una boga y un dorado. Por el hecho labraron un acta contravencional correspondiente por infracción al Artículo 91 del Código Contravencional de la Provincia de Salta - Ley 7135/01.

La fuerza de seguridad provincial continúa desarrollando controles preventivos en ríos y espejos de agua de la provincia, destinados a prevenir la pesca ilegal y proteger la fauna y los recursos naturales.