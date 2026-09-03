Javier Milei viaja a Chile para reunirse con José Antonio Kast

El presidente Javier Milei partirá este jueves rumbo a Chile para mantener una reunión bilateral con el mandatario trasandino, José Antonio Kast.
PolíticaHace 1 díaPrensaPrensa
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El presidente Javier Milei partirá este jueves rumbo a Chile para mantener una reunión bilateral con el mandatario trasandino, José Antonio Kast. En el marco de su agenda internacional también participará de una nueva cumbre de ultraderecha y se reunirá con una funcionaria de Donald Trump, en la antesala de la cadena nacional que dará por la noche sobre la causa Malvinas.

El vuelo que trasladará al jefe de Estado despegará a las 7 de Buenos Aires con destino a Santiago de Chile. Inmediatamente después de su arribo acudirá al Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo donde expondrá desde las 9.30 en el Foro Madrid, encuentro organizado por el partido español Vox y por la Fundación Disenso.

El discurso tendrá lugar apenas horas después de su presentación en el evento de la Fundación Libertad y Progreso, think tank libertario que reunió a funcionarios nacionales, a economistas conservadores y a figuras de la derecha regional.

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El canciller se refirió a la importancia de "hablar con países hermanos" en medio del reclamo por las Islas y que las empresas que deseen operar allí deberán elegir esa vía u operar en la Argentina. Además, advirtió que la base naval de Tierra del Fuego no será entregada a EEUU.
 
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