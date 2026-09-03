Milei habló de las elecciones: “Si no ganamos, es porque como sociedad decidimos suicidarnos"

Asimismo, se mostró optimista: “Cuando en octubre le volvamos a ganar, con el mismo resultado de la última elección, pasaríamos a tener mayoría en Diputados y a estar a dos de la mayoría en el Senado. Yo confío en los argentinos y creo que vamos a ganar”.

“Se necesita la batalla cultural, se necesita el músculo político y la gestión al momento de llegar al poder, porque si no tenemos resultados, también estamos en problemas. Uno de los desafíos más grandes al que uno se enfrenta es que tiene que llevar las ideas a las elecciones y lograr resultados, sabiendo que además nosotros no jugamos con toda la caja de herramientas", señaló Milei.

Asimismo, enfatizó: "Y yo no reniego de eso, me siento orgulloso de no jugar con toda la caja de herramientas, porque parte de esa caja es moralmente despreciable. Nosotros no vamos a violentar el derecho a la vida, la libertad ni la propiedad privada”.

A la vez, reconoció que muchas personas, de cara al año electoral, piden al Gobierno flexibilizar la política monetaria y fiscal. “La respuesta es: nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a flexibilizar. Nuestra política fiscal no se negocia, y tampoco la monetaria, porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación”, subrayó.