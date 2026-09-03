Hoy Javier Milei hablará en cadena nacional por el tema Malvinas

Ayer el presidente Javier Milei les anunció a sus ministros durante la reunión de Gabinete que hoy emitirá una cadena nacional para hablar sobre la cuestión Malvinas. El anuncio se produce después de que su par estadounidense, Donald Trump, se mostrara dispuesto a revisar la postura histórica de los Estados Unidos sobre la soberanía de las Islas.

Milei ya había dado una pista de que ese tema iba a ser central en el encuentro con sus ministros. Previo a entrar a la reunión que presidió en el Salón Eva Perón, mantuvo una breve conversación con El Observador y anticipó que uno de los asuntos centrales iba a ser Malvinas.

“Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, dijo el jefe de Estado en un contacto telefónico que se originó para dialogar sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina.

El presidente Javier Milei encabezó ayer una reunión de Gabinete en la Casa Rosada. Allí repasó los resultados del plan económico, las políticas de los ministerios y, principalmente, las gestiones diplomáticas vinculadas con la defensa de la soberanía sobre las Malvinas. La Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia difundió hacia el final del encuentro que, en un tramo de la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, expuso los avances de la Cancillería en materia de soberanía sobre las islas. En ese contexto, se definió que el Presidente brindará una cadena nacional hoy por la noche, con mayores detalles sobre el tema.