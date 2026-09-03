Operativo de identificación en el CIC de barrio Limache

En el marco de las instrucciones del gobernador Gustavo Sáenz de acercar los trámites del Registro Civil a los vecinos de todos los rincones de la provincia, la titular del organismo, Fernanda Ubiergo, informó que durante toda esta semana se desarrollarán operativos tanto en Capital como en el interior.
Interior
Hoy participará de una feria de servicios organizada por la Defensoría General en el Centro Cultural del municipio de Las Lajitas.
En estos operativos, la atención comenzará a partir de las 9 de la mañana y se entregarán 120 turnos por orden de llegada.
Capital
Hoy los operativos continuarán en el Centro Integrador Comunitario del barrio Limache, sumándose el viernes 4 otra jornada de atención en el barrio Sanidad.
En Capital, la atención comenzará a partir de las 9 de la mañana y se entregarán 70 turnos por orden de llegada. En todos los operativos, los interesados podrán gestionar trámites de identificación, como DNI, nuevos ejemplares, cambios de domicilio, actualizaciones de mayores y menores, como así también pasaportes.
Costos y medios de pago
Desde principios de marzo, los valores de los trámites de identificación registraron una actualización dispuesta por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Los nuevos montos son los siguientes: el trámite regular del DNI tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés, $200.000.
Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en conjunto con ANSES, al momento de iniciar el trámite.
Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente mediante tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.
Asimismo, se informa que tanto los DNI como los pasaportes, en sus modalidades regular y exprés, están registrando demoras en la entrega. En el caso del DNI, el plazo ronda los 90 días, mientras que para el pasaporte el tiempo estimado es de 15 días hábiles.
Por este motivo, se recomienda a las personas que necesiten tramitar alguno de estos documentos que tengan en cuenta los tiempos de demora, debido a que se han registrado numerosos reclamos relacionados con la entrega de algunos ejemplares.
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación