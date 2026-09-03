Operativo de identificación en el CIC de barrio Limache

En el marco de las instrucciones del gobernador Gustavo Sáenz de acercar los trámites del Registro Civil a los vecinos de todos los rincones de la provincia, la titular del organismo, Fernanda Ubiergo, informó que durante toda esta semana se desarrollarán operativos tanto en Capital como en el interior.

Interior

Hoy participará de una feria de servicios organizada por la Defensoría General en el Centro Cultural del municipio de Las Lajitas.

En estos operativos, la atención comenzará a partir de las 9 de la mañana y se entregarán 120 turnos por orden de llegada.

Capital

Hoy los operativos continuarán en el Centro Integrador Comunitario del barrio Limache, sumándose el viernes 4 otra jornada de atención en el barrio Sanidad.

En Capital, la atención comenzará a partir de las 9 de la mañana y se entregarán 70 turnos por orden de llegada. En todos los operativos, los interesados podrán gestionar trámites de identificación, como DNI, nuevos ejemplares, cambios de domicilio, actualizaciones de mayores y menores, como así también pasaportes.