Javier Milei aseguró que Argentina "está preparada para recibir a la Fórmula 1"

El presidente Javier Milei inauguró este lunes el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que se realizará en Buenos Aires hasta el 2 de septiembre y contará con representantes de 32 clubes miembros de distintos países del continente. El mandatario aseguró que el país "está preparada para recibir a la Fórmula 1": "Queremos ver a Colapinto".

El acto comenzó a las 11 en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA) con la presencia del titular de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y del presidente del ACA, César Carman.

Al comienzo de su breve discurso, el jefe de Estado agradeció "a todos los concurrentes en esta fecha tan importante para la Argentina, a todos los dirigentes de los clubes miembros de la FIA y a su presidente, Ben Sulayem", sobre quien destacó que "es la primera vez que viene a visitarnos en carácter de presidente de la institución, después de haber venido dos veces en carácter de piloto de rally".

"Lo que hace tan especial a esta fecha es que Argentina vuelve a ser sede del Congreso Americano de la FIA después de 15 años, un hito histórico para el automovilismo de nuestro país", explicó Milei.