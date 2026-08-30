Estados Unidos podría revisar su apoyo a Gran Bretaña por Malvinas

La advertencia cobra relevancia porque involucra a las Islas Malvinas, un tema sensible en la relación entre Argentina, el Reino Unido y Estados Unidos. De acuerdo con The Telegraph, al ser consultado sobre la posibilidad de modificar la posición estadounidense respecto del archipiélago, un funcionario respondió que “no se descarta ninguna opción” en el marco de los incentivos que Washington analiza para exigir un mayor reparto de las responsabilidades militares dentro de la OTAN.