Según la publicación, Washington considera insuficientes los compromisos asumidos hasta ahora por el gobierno británico para acercarse al objetivo del 5% del PBI destinado a defensa que impulsa la administración de Donald Trump. En ese contexto, una fuente estadounidense sostuvo que el Reino Unido podría recibir una atención especial dentro de la revisión que Estados Unidos realiza sobre sus aliados de la alianza atlántica.
Estados Unidos podría revisar su apoyo a Gran Bretaña por Malvinas
PolíticaHace 7 horasPrensa
The Telegraph aseguró que funcionarios del Pentágono mantienen abierta la posibilidad de revisar la postura estadounidense sobre las Islas Malvinas como parte de las exigencias a Londres para aumentar su inversión en defensa dentro de la OTAN.
Estados Unidos mantiene conversaciones con el Reino Unido en las que la cuestión de las Islas Malvinas aparece vinculada al debate sobre el gasto militar dentro de la OTAN. Así lo informó este viernes el diario británico The Telegraph, que señaló que sectores del Pentágono evalúan distintas herramientas de presión para que Londres acelere el aumento de su presupuesto de defensa.
La advertencia cobra relevancia porque involucra a las Islas Malvinas, un tema sensible en la relación entre Argentina, el Reino Unido y Estados Unidos. De acuerdo con The Telegraph, al ser consultado sobre la posibilidad de modificar la posición estadounidense respecto del archipiélago, un funcionario respondió que “no se descarta ninguna opción” en el marco de los incentivos que Washington analiza para exigir un mayor reparto de las responsabilidades militares dentro de la OTAN.
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