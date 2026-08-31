Javier Milei participa de un Congreso de la FIA

El presidente Javier Milei inaugurará este lunes el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que se realizará en Buenos Aires hasta el 2 de septiembre y contará con representantes de 32 clubes miembros de distintos países del continente.

El acto comenzará a las 11 en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA). Antes del discurso presidencial está prevista la participación del titular de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y del presidente del ACA, César Carman.

La reunión reúne a dirigentes y representantes de América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe. El encuentro vuelve a realizarse en Argentina después de casi 15 años y adquiere especial relevancia por las gestiones que buscan concretar el retorno de la Fórmula 1 al país.

La actividad también contará con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.