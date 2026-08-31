Boleto Solidario: Del 1 al 11 de septiembre se realiza la recarga del beneficio
La Municipalidad de Salta, como todos los meses, realizará la recarga del programa del Boleto Solidario. El beneficio es para embarazadas, pacientes oncológicos (pediátricos y adultos) y víctimas de violencia con domicilio en la capital salteña.
Los beneficiarios deberán acercarse con la tarjeta SAETA y el DNI a los puntos designados. En caso de no poder realizar la carga en las fechas establecidas, podrán hacerlo del 9 al 11 de septiembre en la sede del Programa del Boleto Solidario, ubicada en Av. Paraguay 1240.
Los puntos son:
- Martes 1 de septiembre: Hospital Materno Infantil de 9 a 12
Dirección: Av. Sarmiento Nº 1301
- Miércoles 2 de septiembre: CIC de Solidaridad 9 a 12
Dirección: Manzana 414 B Lote 1 de Bº Solidaridad
- Jueves 3 de septiembre: CIC de Santa Cecilia de 9 a 12
Dirección: Manzana 7 Lote 1 de Bº Santa Cecilia
- Viernes 4 de septiembre: CIC de Asunción de 9 a 12
Dirección: calle Ntra. Señora de San Nicolás esquina Ntra. Señora del Perpetuo Socorro (mza. 282 Lote 3).
- Lunes 7 de septiembre: CIC Constitución de 9 a 12
Dirección: Juan Manuel de Estrada y Pasaje S/N
- Martes 8 de septiembre: CIC de Unión de 9 a 12
Dirección: Armada Argentina y J. Mirau de Bº Unión.
- Miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de septiembre: Centro Cívico Municipal de 9 a 16
Dirección: Av Paraguay 1240