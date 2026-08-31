Infraccionaron a 78 conductores alcoholizados

La Subsecretaría de Seguridad Vial refuerza el trabajo preventivo en la provincia a fin de reducir la siniestralidad en el tránsito y promover cambios de conducta ciudadana.

La Policía de Seguridad Vial controló este fin de semana 10603 vehículos en puntos fijos y móviles de las rutas provinciales, nacionales y calles de las distintas jurisdicciones de la provincia.

En ese marco, se detectaron 1267 infractores a las normativas viales, en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito. También se sancionó a 78 conductores alcoholizados en la provincia, y practicaron más de 5490 test de alcoholemia.

Se desplegaron operativos viales en rutas de Orán, Salvador Mazza, entre otros lugares donde se realizaron festivales y actividades culturales.

La Policía Vial continúa con el trabajo de prevención en toda la provincia, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y fortalecer el servicio de seguridad mediante la detección de hechos delictivos.