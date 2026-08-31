UPATecO lanza “Activá IA” para incorporar inteligencia artificial al trabajo

La Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (UPATecO) lanza “Activá IA”, una nueva propuesta de formación orientada al desarrollo de competencias digitales y al uso de herramientas de inteligencia artificial generativa aplicadas al trabajo, los emprendimientos y distintos proyectos productivos.

La iniciativa está dirigida a salteños y salteñas mayores de 35 años que quieran incorporar nuevas herramientas digitales, fortalecer sus competencias para el trabajo, mejorar sus oportunidades de empleabilidad o potenciar sus emprendimientos.

Las inscripciones estarán habilitadas desde este lunes 31 de agosto en el sitio web de UPATecO. El inicio de clases está previsto para la tercera semana de septiembre y la capacitación tendrá una duración de dos meses, bajo una modalidad virtual que permitirá a los participantes acceder a la formación desde distintos puntos de la provincia.

La incorporación de herramientas de inteligencia artificial al mundo laboral y productivo plantea nuevos desafíos para trabajadores y emprendedores, que necesitan desarrollar capacidades para utilizarlas de manera efectiva. En este contexto, Activá IA busca acercar estas tecnologías a más personas y brindar conocimientos que puedan aplicarse de manera concreta en sus actividades laborales y productivas.

“Desde UPATecO queremos que las nuevas tecnologías sean herramientas al alcance de todos. Con Activá IA buscamos que más salteños puedan acercarse a la inteligencia artificial, aprender a utilizarla y descubrir cómo puede ayudarlos en su trabajo, en sus emprendimientos y en sus proyectos”, señaló el rector de UPATecO, Carlos Morello.

La propuesta está organizada en dos trayectos formativos complementarios. El primero permitirá conocer los conceptos fundamentales de la inteligencia artificial, comprender cómo funciona y reconocer sus principales aplicaciones. El segundo estará orientado a la práctica, mediante el uso de herramientas de IA para resolver situaciones vinculadas con la productividad, la comunicación, la gestión administrativa, el marketing digital y el desarrollo de emprendimientos.

“Hoy el desafío no es solamente conocer qué es la inteligencia artificial, sino aprender a utilizarla de manera concreta. Queremos que quienes participen puedan experimentar con estas herramientas y encontrar aplicaciones que les resulten útiles en sus propios ámbitos de trabajo y desarrollo”, destacó Morello.

En este sentido, Activá IA propone aprender haciendo, a partir de la experimentación, la resolución de problemas y el desarrollo de proyectos. El objetivo es que cada participante pueda incorporar herramientas que puedan ser utilizadas inmediatamente en su contexto laboral o productivo.