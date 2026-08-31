Alerta amarilla en Salta por fuertes vientos y viento Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillas que rigen hasta las 18 horas de este lunes. Se esperan ráfagas de hasta 100 km/h en zonas de la Puna y la Cordillera, mientras que en los valles podría registrarse viento Zonda, con reducción de visibilidad y un marcado aumento de las temperaturas.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene este lunes una alerta amarilla por viento para distintos sectores de la provincia de Salta. El aviso alcanza a la Cordillera de los Andes y las zonas de la Puna de Cafayate, San Carlos, Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.

Según el organismo, el área será afectada por vientos intensos del sector oeste, con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

A su vez, rige una alerta amarilla por viento Zonda para los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

En estas zonas se prevén vientos de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. El fenómeno puede generar una reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones de extrema sequedad.

Ante estas condiciones, se recomienda extremar las precauciones, asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento y evitar actividades al aire libre en los momentos de mayor intensidad.
 

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

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