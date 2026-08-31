Luis Caputo llegó a EEUU para participar de una cumbre del G20

El ministro de Economía, Luis Caputo, arribó a los Estados Unidos para participar de la cumbre del G20, además de esperar mantener un encuentro con el secretario del Tesoro local, Scott Bessent, clave para el Gobierno, aunque hasta el momento no fue confirmado de manera oficial.

Junto al titular del Banco Central, Santiago Bausilli y el secretario de Política Económica, José Luis Daza, el funcionario formará parte de la tradicional reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales.

Entre las sesiones formales habrá un panel sobre "Evolución de la Economía Mundial" y debates sobre deuda soberana, desequilibrios globales y educación financiera y fraude. En paralelo, la agenda contempla una Reunión Ministerial sobre Innovación, que tendrá lugar en Raleigh-Durham, Carolina del Norte.

También se llevará adelante la Reunión Ministerial de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales en Asheville. Por su parte, Caputo será el orador principal al momento de abordar el panel crecimiento, donde expondrá sobre las políticas implementadas en el país y defenderá la estabilidad macroeconómica como una condición necesaria para alcanzar un crecimiento sostenido.