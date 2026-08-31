Federico Sturzenegger admitió la caída del empleo formal y la atribuyó al avance del monotributo

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reconoció la caída del empleo formal en Argentina, aunque sostuvo que el retroceso de los asalariados registrados fue acompañado por un crecimiento de otras modalidades laborales, principalmente el monotributo.

Al referirse a la disminución de los asalariados formales privados pese al aumento del empleo total, Sturzenegger fue contundente: “Es cierto”. Como una de las posibles explicaciones, señaló la ampliación del monotributo contemplada en la Ley Bases, que, según sostuvo, “facilitó que la gente migrara a esta modalidad más flexible y con menos carga tributaria”. El ministro remarcó que no se trata de un fenómeno reciente, sino de una tendencia que se registra desde 2012 y que, a su entender, responde a la búsqueda de modalidades de trabajo más flexibles.

En ese sentido, aseguró que “en los últimos tres años el mercado laboral sumó medio millón de puestos de trabajo” y rechazó que ese crecimiento haya sido explicado exclusivamente por el empleo informal. Según los datos que presentó, se incorporaron 190.000 asalariados no registrados, mientras que los trabajadores no asalariados aumentaron en 491.000, impulsados principalmente por los monotributistas.