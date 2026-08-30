Javier Milei celebró el título mundial de Las Leonas

También se sumó a los festejos Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, quien destacó la nueva conquista deportiva para el país. “Otra coronación de gloria para Argentina. ¡Felicitaciones a todo el equipo! ¡Qué orgullo!”, expresó la ex ministra de Seguridad en sus redes sociales tras conocerse el resultado.

Por su parte, el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la República Argentina, Daniel Scioli, escribió en X: "¡¡¡LAS LEONAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO!!! Felicitaciones a este equipazo por dejar todo en la cancha y coronarse primeras en el Mundial de Hockey 2026".