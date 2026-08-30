Javier Milei celebró el título mundial de Las Leonas

El presidente Javier Milei felicitó a Las Leonas luego de la consagración de la Selección argentina femenina de hockey en el Mundial 2026. El mandatario celebró en las redes sociales la agónica victoria ante Países Bajos, que le permitió al conjunto nacional conquistar el tercer título mundial de su historia.
“VAMOS LEONAS CARAJO...!!!”, escribió Milei en su cuenta personal de X pocos minutos después de la definición que coronó al equipo argentino.
El mensaje del Presidente rápidamente tuvo repercusión entre otros integrantes del Gobierno. El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, compartieron la publicación.
También se sumó a los festejos Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, quien destacó la nueva conquista deportiva para el país. “Otra coronación de gloria para Argentina. ¡Felicitaciones a todo el equipo! ¡Qué orgullo!”, expresó la ex ministra de Seguridad en sus redes sociales tras conocerse el resultado.
Por su parte, el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la República Argentina, Daniel Scioli, escribió en X: "¡¡¡LAS LEONAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO!!! Felicitaciones a este equipazo por dejar todo en la cancha y coronarse primeras en el Mundial de Hockey 2026".