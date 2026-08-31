Finalizan las inscripciones para concluir los estudios secundarios en BSPA y CENS

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA), informa la apertura de inscripciones para quienes deseen iniciar, retomar o finalizar sus estudios secundarios mediante las propuestas de Bachillerato para Personas Adultas (BSPA) y Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS).

La modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos contempla dos períodos de inscripción durante el año, mientras que la cursada se organiza de manera cuatrimestral y por módulos, permitiendo a cada estudiante avanzar en su trayectoria educativa de acuerdo con la propuesta correspondiente.

Tanto en BSPA y CENS, al finalizar los años de cursada se obtiene el título de bachiller, según la orientación elegida, junto con una doble certificación vinculada al mundo del trabajo.

Finalizar los estudios secundarios representa una oportunidad para fortalecer las capacidades personales, ampliar las posibilidades de inserción laboral y continuar estudios superiores. Desde la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos EPJA se promueven propuestas que acompañan las distintas trayectorias educativas y permiten que más personas puedan cumplir el objetivo de obtener su título secundario.

Requisitos para BSPA y CENS

Tener 18 años cumplidos o cumplirlos durante el cursado del módulo en el que se inscribe.

Presentar certificado de terminalidad de estudios primarios, con 7° grado aprobado.

Presentar fotocopia del DNI.

Presentar pase definitivo. De manera provisoria, se podrá presentar una certificación de pase en trámite, acompañada de una fotocopia simple del libro matriz.

Las orientaciones disponibles para BSPA y CENS son Economía y Administración; Humanidades y Ciencias Sociales; Informática; Ciencias Naturales; Orientación en Arte-Danzas y Orientación en Arte-Artes Visuales.

Para consultas, se encuentra disponible el correo: [email protected] y las redes sociales oficiales de la Dirección General de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.