En Salta suman 20 los casos notificados de hidatidosis

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 32, comprendida entre el 9 y el 15 de agosto.

Enfermedades zoonóticas

Se han notificado dos nuevos casos de hidatidosis, uno en el departamento Capital y otro en Rivadavia, durante la última SE. El acumulado en 2026 es de 20 casos.

Del total de confirmados, 8 se registraron en Rivadavia, 2 en Cachi, 1 en Cafayate, 3 en Capital, 3 en San Martín, 1 en La Poma, 1 en Orán, y 1 fue diagnosticado en un paciente con residencia en otra provincia.

El 70% de los casos está distribuido en los departamentos Rivadavia, San Martín y Capital.

La hidatidosis es una enfermedad causada por el parásito Echinococcus granulosus, transmitido por los perros a través de sus heces. Los huevos del parásito contaminan el agua, el pasto y otros objetos.

La infección ocurre cuando los huevos del parásito llegan a la boca de las personas, especialmente en niños, a través de actividades como besar o dejarse lamer por el perro, consumir verduras o agua contaminada, entre otras.

Las personas enfermas desarrollan quistes en el hígado y los pulmones, aunque también pueden llegar a otros lugares del cuerpo. Los pacientes con quistes hidatídicos pueden no tener síntomas hasta que aumenta el tamaño y aparece sintomatología.

Además, la situación respecto a otras enfermedades zoonóticas es la siguiente:

· No hubo nuevos casos de araneismo en la última SE. Acumulado: 14 casos

· Se han notificado 4 casos de picadura de alacrán. El acumulado, en lo que va del año, es de 276 casos

· No hubo nuevos casos de ofidismo. Acumulado: 53 casos

· Se han notificado 35 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR). De ellos 19 se registraron en el departamento Capital, 4 en San Martín, 8 en Orán, 2 en Metán y 2 en Rivadavia. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 610 casos

· No se registraron nuevos casos de brucelosis. Acumulado 2 casos

· Se registraron 2 nuevos casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 24 casos

· No se notificaron nuevos casos de hantavirosis. Acumulado: 19 casos

· No se registraron nuevos casos de rabia animal. Acumulado: 1 caso

· No hubo casos de psitacosis.

· No hubo casos de leptospirosis. Acumulado: 2 casos

Enfermedades inmunoprevenibles

· No se han notificado nuevos casos de coqueluche. Acumulado: 3 casos

· No se registraron nuevos casos de varicela. El acumulado anual es de 303.

· No se han notificado nuevos casos de parotiditis. Acumulado: 12 casos

· No hubo casos de sarampión.

· No hubo casos confirmados de Enfermedad Febril Exantemática.

· Se ha confirmado 1 nuevo caso de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 40 casos.

· No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)

· Salmonelosis: No se han notificado nuevos casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 29.

· Botulismo: No se registraron casos.

· Botulismo del lactante: No se notificaron nuevos casos. Acumulado: 3

· Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos. Acumulado: 1 caso

· Diarrea aguda: se registraron 469 casos en la SE 32. El acumulado de casos es de 33.951

Virus respiratorios

En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:

· Enfermedades Tipo Influenza: 474 casos – Acumulado: 20.505

· Bronquiolitis en menores de 2 años: 151 casos – Acumulado: 4900

· Neumonía: 145 casos – Acumulado: 5501

· COVID-19: No hubo nuevos casos - Acumulado: 11

La jefa del programa de Sala de Situación, Rocío Corrales, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus, rinovirus y adenovirus.

Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 118 pacientes hospitalizados, de los cuales cinco requirieron internación en cuidados intensivos.

No se registraron nuevas defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. El acumulado de fallecimientos es de 2.

Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)

· Se ha notificado 1 nuevo caso de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado 13 casos.

· No se han notificado nuevos casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 5 casos.

· No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 3 casos.

· No hubo nuevos casos de lepra. Acumulado: 11 casos

· No se notificaron casos de micosis profunda.

Hepatitis Virales

No se registraron nuevos casos durante la SE 32. El acumulado anual es de 13 positivos, todos diagnosticados por laboratorio.

De ellos, se han notificado 3 en el departamento Capital, 1 en Cafayate, 8 en San Martín y 1 en Rivadavia.

Actualmente hay 2 en estudio y 21 fueron descartados.