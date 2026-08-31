Miles de salteños participaron de la 36° maratón “Corro por Vos"

El gobernador Gustavo Sáenz acompañó, como todos los años, la 36° edición de la Maratón de HIRPACE, que se corrió bajo el lema "Corro por Vos" y reunió a las familias, corredores y a toda la comunidad en una verdadera fiesta de la inclusión. También estuvo presente el intendente de la Ciudad, Emiliano Durand.

El mandatario compartió la jornada con los 200 niños, jóvenes, sus familias y los corazones solidarios que se sumaron a la 36 edición de la maratón y el cuarto “Corro por vos”, en apoyo a esta institución que desde hace más de 60 años trabaja junto a personas con parálisis cerebral.

El evento solidario tuvo su largada, como todos los años, en el monumento a Güemes y contó con la presencia de corredores y caminantes que se sumaron a la causa.

El gobernador Sáenz manifestó su alegría por acompañar a HIRPACE y estar junto a esta gran familia. Señaló que la maratón demuestra año a año lo más lindo que tiene Salta: su solidaridad, su compromiso y su corazón.

Además el mandatario expresó que HIRPACE es un orgullo para toda la provincia y aseguró el continuo apoyo y acompañamiento del Gobierno al trabajo de la institución.

Amalia Peralta, presidenta de la comisión directiva de Hirpace señaló que hubo “mil inscriptos y después el acompañamiento de las familias y personas que se sumaron caminando, en bicicleta, en patines”. Y agregó: “Para nosotros es una gran alegría saber que llegamos a la comunidad, porque Salta es nuestra familia”.

Detalló que Hirpace tiene “200 niños con los que trabajamos con rehabilitación, estimulación temprana, una escuela especial y también le brindamos desayuno, almuerzo y merienda”.

En tanto, la gerente administrativa de HIRPACE, Natalia Scarttezzini explicó que “esta edición número 36 de nuestra maratón tradicional y nuestro cuarto “Corro por Vos” tuvo una aceptación que ha superado las expectativas. Tenemos mil corazones que están latiendo por los chicos de Hirpace en las carreras y más de dos mil en la participativa”.

También agradeció el constante acompañamiento del Gobierno de la Provincia y en especial del gobernador Sáenz, quien dijo “es muy querido por toda la familia de Hirpace porque sabemos de todo su apoyo incondicional. Entonces, cuando él viene, sabe que es su casa”.

La jornada se desarrolló en dos modalidades: la participativa donde familias enteras participaron caminando, en bici, con rollers y con mascotas; y la competitiva, donde cada corredor representó y llevó en el pecho el nombre de un joven de la institución.

Los fondos recaudados se destinan al sostenimiento de los servicios de estimulación temprana, nivel inicial, primaria y centro educativo terapéutico que HIRPACE brinda en Santiago del Estero 1951.

La fiesta no terminó en la llegada. Hubo premios, sorteos y un clima de alegría que se sintió en cada rincón del Monumento a Güemes.

Además se sumaron a la propuesta los payamédicos y distintos stands de Aguas de Norte, de Edesa, Cucai, Ucasal, entre otros.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación