Continúa el alerta por viento zonda en los valles Calchaquíes y de Lerma

El fenómeno rige hasta la medianoche, con ráfagas de viento muy intensas que alcanzarían los 120 km/h. No se descartan vientos fuertes del sector noroeste para la Capital.
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El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por viento zonda, desde las 12 de hoy hasta la medianoche para los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

Estas zonas se verán afectadas por vientos con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. El fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

En las zonas más altas, podrían registrarse vientos muy intensos del sector oeste con velocidades de hasta 130 km/h, elevando el alerta de amarilla a naranja.

Asimismo, el SMN no descarta en la ciudad de Salta vientos fuertes del sector noroeste a partir del mediodía hasta la noche.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre en zonas expuestas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

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