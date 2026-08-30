Tiene 5 años y espera una familia

La niña de 5 años actualmente asiste al nivel inicial en una escuela de modalidad común y está a la espera encontrar una familia con la cual compartir su vida.



Esta pequeña con Síndrome de Down tiene una personalidad sumamente cariñosa y activa. Quienes comparten su día a día cuentan que es extremadamente afectuosa y que demanda de manera constante abrazos y demostraciones de cariño tanto de los adultos como de otros niños. Además, le encanta participar en juegos sociales y de interacción, le encanta colorear con fibras y disfruta mucho realizar actividades físicas junto a su profesora de gimnasia.



Empezó a vivir en un dispositivo de cuidado hace poco más de un año, y desde entonces demostró una evolución notable en todos los aspectos de su vida. Como parte de su rutina para garantizar su desarrollo, asiste a contraturno a un centro terapéutico donde recibe un abordaje integral. Por este motivo, la convocatoria de adopción está orientada a personas, parejas o matrimonios que tengan la posibilidad y el compromiso de dar continuidad a este tipo de acompañamientos terapéuticos, así como la apertura para recibir el seguimiento y monitoreo por parte del equipo de registro de adoptantes.



Quienes deseen obtener más información o postularse pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta al teléfono (0387) 4258026, de lunes a viernes de 8 a 13, o por WhatsApp al 387 440-9797. También pueden realizar consultas por correo electrónico a [email protected] .



Las personas interesadas deberán completar la ficha de inscripción disponible en el link de abajo y remitirla como documento adjunto al correo electrónico del Registro. En el caso de postulantes domiciliados fuera de la provincia de Salta, las evaluaciones de idoneidad se llevarán a cabo en coordinación con el registro correspondiente a su jurisdicción.