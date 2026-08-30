Victoria Villarruel reclamó obra pública

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a diferenciarse del Gobierno al reclamar una mayor participación estatal en la construcción de infraestructura. Según sostuvo, la falta de conectividad limita el desarrollo del campo y desalienta la llegada de inversiones.

Villarruel afirmó que el sector agropecuario aporta una cantidad significativa de recursos a las arcas públicas, pero todavía enfrenta problemas que dificultan la producción y el traslado de mercadería. “El campo deposita mucho dinero en las arcas de la República Argentina y tiene cuestiones a solucionar que son sumamente importantes”, planteó desde Expo Venado, en Santa Fe. Entre las principales deficiencias mencionó el estado de las rutas, los trenes, las vías aéreas y fluviales.