Victoria Villarruel reclamó obra pública

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a diferenciarse del Gobierno al reclamar una mayor participación estatal en la construcción de infraestructura. Según sostuvo, la falta de conectividad limita el desarrollo del campo y desalienta la llegada de inversiones.
Villarruel afirmó que el sector agropecuario aporta una cantidad significativa de recursos a las arcas públicas, pero todavía enfrenta problemas que dificultan la producción y el traslado de mercadería. “El campo deposita mucho dinero en las arcas de la República Argentina y tiene cuestiones a solucionar que son sumamente importantes”, planteó desde Expo Venado, en Santa Fe. Entre las principales deficiencias mencionó el estado de las rutas, los trenes, las vías aéreas y fluviales.
La titular del Senado consideró que esa infraestructura se encuentra en una situación que requiere tanto inversión pública como privada. “Lo que proviene de este sector de la economía no tiene el efecto que necesita el mismo campo argentino en infraestructura y caminos”, cuestionó durante una entrevista concedida al programa La Hora del Campo, de Radio Continental.