Una delegación del Vaticano llegará este domingo a Buenos Aires

La comitiva participará de tareas de coordinación logística y de seguridad de cara al viaje del Sumo Pontífice. El Papa arribará al país el 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11.
 
SociedadHace 8 horasPrensaPrensa
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Una delegación oficial de la Santa Sede llegará este domingo a Buenos Aires para avanzar con los preparativos de la próxima visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. La comitiva del Vaticano participará de tareas de coordinación logística y de seguridad de cara al viaje del Sumo Pontífice.

Según trascendió, la denominada “Cápsula de la Delegación Oficial de la Santa Sede” arribará al Aeroparque Jorge Newbery a bordo del vuelo LA 2369.

La llegada de los representantes del Vaticano contará con un operativo especial de seguridad, según informó TN. Entre las medidas previstas habrá acompañamiento policial durante los traslados y controles específicos en el aeropuerto. Además, el Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal Argentina tendrá a su cargo las tareas de inspección y prevención vinculadas con explosivos.

Una vez en Buenos Aires, la comitiva será trasladada mediante un dispositivo integrado por cinco vehículos. Hasta el momento no trascendieron los dominios de las unidades que serán utilizadas. La llegada de los enviados de la Santa Sede representa un nuevo paso en la organización de la esperada visita de León XIV a la Argentina, para la que todavía deben coordinarse diferentes cuestiones entre las autoridades nacionales y el Vaticano.

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