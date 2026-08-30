Una delegación del Vaticano llegará este domingo a Buenos Aires

Una vez en Buenos Aires, la comitiva será trasladada mediante un dispositivo integrado por cinco vehículos. Hasta el momento no trascendieron los dominios de las unidades que serán utilizadas. La llegada de los enviados de la Santa Sede representa un nuevo paso en la organización de la esperada visita de León XIV a la Argentina, para la que todavía deben coordinarse diferentes cuestiones entre las autoridades nacionales y el Vaticano.