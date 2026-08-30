El Gobierno confirmó el aumento de la AUH

El Gobierno nacional y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron que, tras aplicarse la última inflación mensual del 2,1%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a un valor bruto de $154.029,99. De esa suma, la titular percibe $123.223,99 netos en mano (80%) y se retienen $30.806 (20%) para liquidar con la presentación de la Libreta.

Los fondos se depositan en las cuentas bancarias de la seguridad social, unificándose en la misma fecha asignada por DNI con los programas de asistencia nutricional del Estado. Al contemplar el pago neto directo mensual del 80% de la asignación tras la última suba, los montos de bolsillo según la cantidad de menores a cargo quedan conformados de la siguiente forma: Familias con 1 hijo: perciben $123.223,99 netos de AUH en mano.

Familias con 2 hijos: cobran $246.447,98 netos en su cuenta bancaria.

Familias con 3 hijos: suman $369.671,97 netos de bolsillo.

Familias con 4 hijos: reciben $492.895,96 netos directos.

¿Cómo saber si me corresponden los extras de Tarjeta Alimentar y Complemento Leche? A los ingresos netos de la AUH se adicionan automáticamente los siguientes programas de asistencia complementaria: Tarjeta Alimentar (menores de hasta 14 años inclusive): 1 hijo: $72.250 (alcanza un cobro total de $195.473,99 con AUH). 2 hijos: $113.299 (suma un cobro total de $359.746,98 con AUH). 3 o más hijos: $149.425 (acumula un cobro total de $519.096,97 netos). Complemento Leche Plan Mil Días (hijos de hasta 3 años inclusive): Se incrementa a $58.091,83 netos por menor en primera infancia tras el 2,1%, alcanzando $253.565,82 de libre disponibilidad para una titular con un bebé. ¿Cómo hacer el trámite de la Libreta AUH en Mi ANSES para cobrar el 20% retenido? Para cobrar el dinero acumulado por retenciones, la titular debe realizar el trámite online: Acceder a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la web o la app oficial. Ingresar en la sección "Hijos" y seleccionar "Libreta AUH". Consultar las secciones pendientes de Salud y Educación; si falta acreditar, descargar la planilla generada en PDF. Llevar el formulario al centro de salud y a la escuela para que sea firmado y sellado por las autoridades. Tomar una fotografía nítida del documento completo y subirla en la misma solapa de la plataforma digital.

