Fernando Cerimedo pidió un lugar con internet para trabajar

Fernando Cerimedo volvió a hablar este sábado desde la cárcel de Palmasola, en Bolivia, donde está detenido por una causa en la que está investigado por el presunto intento de femicidio de su expareja Nadia Beller. Lo hizo durante una audiencia virtual por una nueva investigación en su contra, esta vez por presunto enriquecimiento ilícito.

“Yo no me voy a fugar, señor juez. Yo quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida”, aseguró Cerimedo durante la sesión cautelar, que se extendió durante alrededor de seis horas.

El consultor político argentino, que asesoró a Javier Milei durante su campaña presidencial, participó de manera virtual desde Palmasola. En paralelo, la Justicia de La Paz analiza la acusación por presunto enriquecimiento ilícito y el origen de los fondos que, según la Fiscalía, están vinculados con su actividad en Bolivia.

Tras la audiencia, el juez Douglas Borda resolvió que Cerimedo cumpla seis meses de detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en el altiplano de La Paz. Sin embargo, todavía no está claro cómo se ejecutará esa medida, ya que la resolución no precisó cuál de los dos procesos tendrá prioridad para definir un eventual traslado.

El abogado Ernesto Giraldes, integrante de la defensa, cuestionó la decisión y aseguró a la red de televisión UNO que la Fiscalía “no pudo demostrar” de qué manera su defendido afectó al Estado. También señaló que la defensa objetó el eventual traslado a Chonchocoro porque considera que la vida de Cerimedo “corre peligro” si es enviado a ese penal de máxima seguridad.

El consultor solicitó que le permitan defenderse en libertad y continuar trabajando. “Necesito un lugar con internet para trabajar. No tengo problema que ponga el arraigo por el tiempo que quiera, yo quiero aclarar esta situación”, sostuvo.