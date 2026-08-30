Adrián Ravier aseguró que "no hay destrucción de empleo"

Empleo, industria y morosidad son los ejes de la crítica económica al actual Gobierno nacional, que a través de sus referentes continúa ratificando el rumbo. Es el caso de la última aparición pública de Adrián Ravier, que consideró que las observaciones negativas hacia la administración forman parte de un discurso “muy mediático y muy mentiroso”.
El portavoz presidencial desestimó las posturas opositoras opinando que “no hay crisis económica” y reiterando que "no hay destrucción de empleo para nada, es un gran mito que la prensa ha lanzado”. "Sabemos que falta, pero este es el camino: si tenemos una moneda sana, una economía abierta y desregulada, si generamos competencia, vamos a tener más incentivos para una Argentina de trabajo. A partir de ahí van a mejorar los salarios reales", analizó.
"Por ahí hay impaciencia, pero no se puede resolver todo en dos años y medio”, interpretó y agregó: “A veces por ahí pecamos de contar todo lo bien que hicimos las cosas y eso por ahí parece ser uno insensible ante lo que falta”. En contrapartida, consideró que “realmente estamos mejor” y anheló que "para las elecciones del 2027, a la hora de votar sí puedan percibir la estabilidad de precios, que los productos están en las góndolas, que hay menos inseguridad en las calles y que hay orden”.