El municipio prepara un operativo de tránsito por la 36° Maratón de HIRPACE

Hoy se llevará a cabo la 36° edición del maratón de H.I.R.Pa.Ce, donde la Municipalidad desplegará un gran operativo de tránsito en la zona del Monumento Güemes, a partir de las 9.

La carrera tendrá dos modalidades, una participativa de 1 kilómetro y otras competitivas de 3 y 10 km.

El operativo contará con personal uniformado de la Secretaría de Tránsito de la Municipalidad apostado en diferentes puntos de la competencia para garantizar la seguridad de los participantes.

El circuito de la carrera competitiva (10km) será el siguiente:

Comienza en el monumento Güemes y avanza por Avenida Uruguay hasta Reyes Católicos. Continúa por Reyes Católicos hacia plaza del Deporte para regresar por Reyes Católicos hasta Avenida Entre Ríos. Continúa por Entre Ríos hasta doblar por Avenida Sarmiento.

Desciende por Sarmiento hasta Avenida Belgrano. Se corre por Belgrano hasta calle Mitre, donde se dobla y se va hasta calle Caseros. En calle Caseros se continúa en dirección a Avenida del Bicentenario, subiendo por el pasaje hasta llegar a Avenida Uruguay para doblar a mano izquierda y regresar al monumento a Güemes.

En cuanto a la carrera de 3km, será el mismo recorrido pero retornarán a la Plaza Árabe.

Circuito de la caminata participativa:

Iniciará también en el monumento a Güemes, continuará por Avenida Uruguay, seguirá por Cornejo, después por Avenida Bicentenario y la recta final por Paseo Güemes hasta regresar al monumento.

Habrá cortes en la zona del monumento y luego retenciones al paso en:

– Av. Uruguay – Puló

– Av. Entre Ríos – Cornejo

– Av. Bicentenario – Paseo Güemes

– Paseo Güemes – Milagro

El operativo se mantendrá hasta finalizar la actividad y la total desconcentración de los asistentes por lo que se recomienda utilizar vías alternativas, reducir la velocidad en las zonas afectadas y atender las indicaciones del personal desplegado en la zona.