El SAMEC brindó cobertura sanitaria durante el Milagro de la Infancia y la Catequesis en la Catedral

El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) desplegó un dispositivo sanitario especial frente a la Catedral Basílica para brindar contención y asistencia médica durante las jornadas del Milagro de la Infancia y la Catequesis, que convocaron a delegaciones escolares y familias.

El operativo se centralizó en un Puesto Médico Avanzado (PMA) montado sobre la plaza 9 de Julio. Durante la jornada del viernes, el equipo estuvo integrado por tres enfermeros de SAMEC y dos profesionales del Instituto Ramón Carrillo, a los que se sumó el apoyo del puesto sanitario del templo hasta media mañana. Con una concurrencia estimada en 4.000 personas, se concretaron 45 asistencias —principalmente a niños y adultos mayores que acompañaban a los grupos— y se realizó un solo traslado.

El sábado continuó la labor preventiva con la participación de unas 5.000 personas en las actividades de catequesis. En esta segunda jornada, el personal de salud atendió a 20 personas en el lugar por malestares menores, sin registrarse derivaciones. El dispositivo finalizó con un saldo de 65 asistencias en total a lo largo de ambos días.