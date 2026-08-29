Los clubes salteños que participarán en el Regional Amateur de fútbol recibirán una ayuda económica

La presidenta de la Agencia Salta Deportes, Claudia Vásquez, anunció que el Gobierno destinará $80 millones para los 12 clubes salteños que desde este domingo participarán en el Torneo Regional Amateur 2026/2027. La funcionaria comunicó a los presidentes y representantes de las entidades que la asistencia económica servirá para afrontar gastos de la competencia.

Vásquez hizo hincapié en la visión del gobernador Gustavo Sáenz en sus políticas deportivas: “La decisión política del Gobernador es seguir ayudando a los clubes que van a participar en el torneo más federal del fútbol argentino como lo es el Regional Amateur. Acompañaremos a las instituciones que representarán a la Provincia en el torneo del Consejo Federal de AFA”.

Los 10 clubes que ganaron la plaza recibirán $7 millones cada uno, mientras que las dos entidades que recibieron invitaciones para participar en el torneo dispondrán de $5 millones cada uno.

El presidente de Libertad de Metán, Eduardo Poma, destacó el compromiso del Gobierno a través de la Agencia al gestionar una ayuda económica para los clubes y agradeció “este oxígeno económico que nos brindan, de vital importancia para nosotros, sobre todo en este tiempo de crisis que vivimos los clubes”.

“Agradecemos el federalismo de este Gobierno con los clubes del interior ya que es muy importante para nosotros poder percibir un subsidio económico”, dijo el presidente de La Florida de Cafayate, Gabriel Miezner.

En la actividad también participó el presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Sergio Chibán.

Los clubes que participarán en el torneo son: Deportivo Libertad de Metán, Vialidad de Rosario de la Frontera, Club General Pizarro de Orán, Libertad de Campo Santo, Deportivo El Galpón, Villa San Antonio de Capital, Club Atlético Mitre de Capital, La Florida de Cafayate, Club Ceferino FC, Redes de la Patria de General Güemes, Los Cachorros y Sportivo Pocitos de Salvador Mazza.