Salta está bajo alerta amarilla por viento zonda en la zona de los Valles

Rige hasta las 18 horas y alcanza a sectores de los Valles Calchaquíes y Valle de Lerma. También se pronostican vientos fuertes para la zona cordillerana.
LocalesHace 1 díaprensaprensa

1755511986363

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por viento zonda, desde las 12 hasta las 18 de hoy para los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

Estas zonas se verán afectadas por vientos con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. El fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

También la zona cordillerana y de la Puna de Salta se encuentra bajo alerta amarilla por vientos fuertes del sector oeste, con vigencia desde las 12 hasta la medianoche de hoy. Las ráfagas podrían alcanzar los 120 km/h.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre en zonas expuestas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

Te puede interesar
Hidatidosis

En Salta suman 20 los casos notificados de hidatidosis

Prensa
LocalesHace 7 horas
Se trata de una enfermedad parasitaria transmitida por perros que afecta principalmente al hígado y los pulmones de las personas. El 70% de los casos se registraron en los departamentos Rivadavia, San Martín y Capital. Salud Pública informa también la situación con respeto a otras enfermedades.
 
WhatsApp Image 2026-08-30 at 00.51.09

Tiene 5 años y espera una familia

Prensa
LocalesHace 7 horas
La niña de 5 años actualmente asiste al nivel inicial en una escuela de modalidad común y está a la espera encontrar una familia con la cual compartir su vida. 
Boletín de noticias