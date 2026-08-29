Salta está bajo alerta amarilla por viento zonda en la zona de los Valles

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por viento zonda, desde las 12 hasta las 18 de hoy para los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

Estas zonas se verán afectadas por vientos con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. El fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

También la zona cordillerana y de la Puna de Salta se encuentra bajo alerta amarilla por vientos fuertes del sector oeste, con vigencia desde las 12 hasta la medianoche de hoy. Las ráfagas podrían alcanzar los 120 km/h.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre en zonas expuestas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.