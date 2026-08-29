Dos centros de salud de Salta serán desfinfectados en el día de hoy

Será en los dispositivos del barrio Intersindical y en la delegación de San Luis. Debido a ello, la atención al público se verá interrumpida.
LocalesHace 1 díaprensaprensa

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Hoy sábado 29 se realiza una desinfección general en el centro de salud Nº 27, de barrio Intersindical. Por tal motivo, la atención al público se suspenderá a las 8:30 y se reanudará a las 16 horas del mismo día. Durante ese intervalo, quienes requieran atención sanitaria podrán concurrir al CAPS Nº 16, de barrio Santa Ana I.

Por otra parte, el centro de salud Nº 25, de San Luis, permanecerá cerrado a partir de las 18. La atención se retomará el domingo 30, a las 8 horas. Mientras permanezca cerrado, los pacientes de la zona que requieran asistencia podrán dirigirse al CAPS Nº 38, de villa Esmeralda.

Periódicamente, los establecimientos de atención de la salud son objeto de fumigación y desinfección, a fin de asegurar las condiciones de higiene y salubridad, tanto para las personas que concurren a consulta como para los trabajadores.

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