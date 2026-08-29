Dos centros de salud de Salta serán desfinfectados en el día de hoy

Por otra parte, el centro de salud Nº 25, de San Luis, permanecerá cerrado a partir de las 18. La atención se retomará el domingo 30, a las 8 horas. Mientras permanezca cerrado, los pacientes de la zona que requieran asistencia podrán dirigirse al CAPS Nº 38, de villa Esmeralda.

Periódicamente, los establecimientos de atención de la salud son objeto de fumigación y desinfección, a fin de asegurar las condiciones de higiene y salubridad, tanto para las personas que concurren a consulta como para los trabajadores.