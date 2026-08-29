Se llevó a cabo una nueva jornada de Juegos Cooperativos con gran participación estudiantil

La Municipalidad de Salta llevó a cabo con total éxito una gran jornada de juegos cooperativos dirigida a jóvenes de la ciudad.

El encuentro tuvo como escenario principal las instalaciones del Club Fox, ubicado en el barrio Parque General Belgrano, donde se vivieron momentos de alegría, integración y sana convivencia entre las distintas comunidades educativas.

La actividad contó con la participación de más de 500 estudiantes que cursan el último año de la escuela secundaria, representando a cinco colegios de la zona.

«Buscamos generar diferentes espacios de encuentros y también seguir fomentando el deporte en los más jóvenes. Vamos a seguir replicando estos eventos», dijo Mariana Naharro, subsecretaria de la Agencia Salta Deportes.

Durante toda la mañana, los equipos de profesores municipales guiaron a los alumnos en diversos desafíos lúdicos.

Desde la organización destacaron la excelente predisposición de los colegios participantes y el comportamiento ejemplar de los adolescentes, quienes se sumaron con entusiasmo a cada propuesta.