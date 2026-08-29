Rindieron homenaje a Ricky Maravilla en el AlaDelta

El gobernador Gustavo Sáenz inauguró una nueva plaza en el anfiteatro de la cima del cerro AlaDelta, un espacio que busca reconocer y poner en valor a grandes referentes de la cultura y la música salteña. El acto tuvo como protagonista al reconocido artista salteño Ricky Maravilla a quien se lo reconoció por su trayectoria, su aporte a la cultura, a la música popular y como una figura que forma parte de la identidad cultural de Salta.

También estuvieron presentes, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, el presidente del Complejo Teleférico Salta S.E., Ángel Causarano, Tomás Hannach, director del directorio del Complejo Teleférico, entre otras autoridades.

En la ceremonia se inauguró una escultura en su honor, realizada en acero al carbono de 10 milímetros de espesor, con una dimensión de 1,70 metros de alto por 0,65 metros de ancho y un peso aproximado de 70 kilogramos.

Durante el homenaje, el gobernador Sáenz destacó el profundo orgullo que sienten todos los salteños al ver el talento de un artista local trascender a nivel nacional e internacional, llevando la cultura y la tradición de Salta a lo largo de varias generaciones.

En ese marco, el mandatario definió a Ricky Maravilla como un verdadero ejemplo de esfuerzo, resiliencia y superación personal.

En tanto, el artista expresó su profunda emoción por recibir este reconocimiento a su trayectoria en Salta y agradeció el constante acompañamiento del público local a lo largo de más de cuatro décadas de carrera. Asimismo, remarcó que mantiene vivas sus ganas de seguir trabajando y encarando nuevos proyectos musicales.

La ministra Manuela Arancibia al declarar a Ricky cómo “embajador turístico”, indicó que la plaza representa una manera de reconocer “a nuestros artistas, a quienes con su música y su trayectoria también llevaron el nombre de Salta a distintos lugares”.

Por su parte, el presidente del Complejo Teleférico Salta, Ángel Causarano, señaló que “queremos que este espacio siga creciendo y que quienes llegan a la cima de Ala Delta no solo disfruten de una de las mejores vistas de nuestra ciudad, sino que también puedan conocer y reconocer a nuestros grandes artistas. Ricky es el primero, y próximamente se incorporarán las esculturas de Los Nocheros y del Chaqueño Palavecino”.

La obra fue emplazada en la plaza Cerro Ala Delta y estuvo acompañada por el descubrimiento de una placa conmemorativa con la cita “Orgullo salteño”.

Como parte de la jornada inaugural, se instaló un escenario en el nuevo espacio para la presentación de Ricky Maravilla, quien ofreció un espectáculo musical ante salteños y turistas que se acercaron a compartir la propuesta.

La nueva plaza se integra al recorrido turístico del Complejo Teleférico y fue diseñada como un espacio de encuentro dentro del anfiteatro de Ala Delta. Desde este sector se pueden disfrutar vistas panorámicas de la ciudad de Salta y del cerro San Bernardo, en un entorno que combina paisaje, turismo y cultura.

La propuesta continuará creciendo durante los próximos meses con la incorporación de nuevas esculturas dedicadas a referentes de la música salteña, consolidando este sector de Ala Delta como un espacio destinado a celebrar y poner en valor a quienes forman parte de la identidad cultural de la provincia.

Así se proyecta un homenaje a Los Nocheros y un reconocimiento al Chaqueño Palavecino.

De esta forma, el Gobierno provincial busca fortalecer la propuesta del Complejo como espacio turístico, cultural y de encuentro, incorporando espectáculos y homenajes a artistas vinculados con la identidad y la cultura salteña.