Diputados busca darle media sanción a la nueva Carta Orgánica del Banco

La Cámara de Diputados sesionará este miércoles desde las 12 con una agenda que tiene como principales proyectos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la denominada Inocencia Fiscal II. El oficialismo buscará avanzar con ambas iniciativas y obtener una nueva señal política en el Congreso después de las dificultades que enfrentó semanas atrás en el Senado.