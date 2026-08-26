Ravier confirmó que desplazaron a Santiago Caputo de la comunicación digital del Gobierno

El vocero presidencial confirmó que quedará en manos de Santiago Oría, actual director de Realizaciones Audiovisuales. Además aclaró que el cambio no implica quitarle importancia a Santiago Caputo dentro de la gestión de Javier Milei.
 
 
PolíticaHace 16 horasPrensaPrensa
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El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que el Director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia Santiago Oría quedó al frente del área de comunicación digital del Gobierno nacional. Este movimiento supone un reordenamiento de la política en materia de prensa de la administración de Javier Milei, ya que el cineasta reemplaza al asesor presidencial Santiago Caputo en ese rol.

“Entiendo que sí”, respondió Ravier ante una consulta sobre si Oría está actualmente a cargo de la estrategia digital. Sin embargo, el vocero buscó relativizar una eventual lectura de desplazamiento de Caputo y remarcó que el nuevo esquema “no le quita importancia” al asesor presidencial dentro del Gobierno.

La definición se produce luego de que en los últimos días trascendiera una reorganización de la comunicación oficial impulsada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con un mayor protagonismo de Oría. El realizador audiovisual, que formalmente se desempeña como director de Realización Audiovisual, pasó a tener una participación más amplia en la estrategia digital y en la definición de los contenidos oficiales.

Paralelamente, el portavoz presidencial descartó que el Ejecutivo vaya a lanzar un plan para rescatar a los argentinos endeudados y cuestionó a los bancos y a las billeteras virtuales por otorgar préstamos a altas tasas de interés. El funcionario responsabilizó a las entidades financieras y a las plataformas digitales de crédito por las condiciones de los préstamos. “Me extraña que la izquierda que se queja del rescate de los bancos, ahora pida que los rescatemos”, afirmó.

La definición del vocero marca la posición del Gobierno frente a los pedidos de asistencia para personas con deudas y ratifica que la administración libertaria no contempla, por el momento, un programa de salvataje con fondos públicos.

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