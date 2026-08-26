Le concedieron la prórroga a Manuel Adorni

El juez federal Ariel Lijo otorgó una prórroga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni para que presente su descargo y respuestas al requerimiento de justificación de su patrimonio. Adorni debía presentar en estas horas las respuestas a 20 inconsistencias señaladas por el fiscal Gerardo Pollicita, pero pidió una prórroga.

El exfuncionario pidió más tiempo y tener acceso a documentación y archivos citados por el fiscal en su requerimiento relacionados con datos (documentos y archivos) que surgieron del teléfono del contratista Matías Tabar, un testigo clave en el caso.

El magistrado autorizó la copia de los archivos solicitados, diligencia que se llevará a cabo este miércoles 26 de agosto. El juez Lijo, sin suspender plazos de la causa mientras el acusado accede al material requerido, otorgó una prórroga al exfuncionario por otros 15 días.