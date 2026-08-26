Condenaron a 3 años de prisión en suspenso a un hombre por matar a un yaguareté

La Justicia de Formosa dictó un fallo inédito contra el comerciante de 52 años acusado de cazar a un yaguareté en Clorinda. Se trata del segundo caso en la historia argentina que llega a un juicio y termina en condena. Tras cuatro años de investigación y en un juicio abreviado, Carlos Chagra reconoció haber perseguido y matado a un ejemplar en peligro de extinción por lo que fue condenado a tres años de prisión en suspenso.

La investigación, que se extendió durante cuatro años, reunió pruebas contundentes para condenar a Chagras: armas, fotos y hasta un cuero de puma hallado en su casa. En un juicio abreviado, reconoció ante el Juzgado Federal N° 1 de Formosa haber perseguido y matado al ejemplar protegido por ley.

Organizaciones ambientalistas celebraron el fallo como un precedente clave en la lucha contra la caza furtiva. Tanto la Fiscalía, la defensa y las tres querellas —Parques Nacionales, Fundación Red Yaguareté y la provincia de Formosa— acordaron una condena de tres años en suspenso y una multa de $5.000.000.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 7 de septiembre, en lo que ya se considera un fallo histórico por ser la primera vez que una ONG privada participa como querellante y apenas el segundo caso en Argentina que llega a juicio y condena por la muerte de esta especie en peligro de extinción.