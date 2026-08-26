Proponen que familias de tránsito puedan adoptar tras un año de cuidado

Una reforma del sistema de adopción busca modificar el tratamiento de los casos en los que un niño permanece durante períodos prolongados con una familia de acogimiento. La iniciativa, presentada por el diputado Nicolás Massot, plantea que los jueces consideren especialmente el vínculo afectivo construido cuando la convivencia supera el año.

El proyecto fue presentado en el Auditorio de la Cámara de Diputados junto con otra iniciativa impulsada por Victoria Tolosa Paz, vinculada con la adopción de niños y adolescentes con discapacidad o enfermedades complejas.

La propuesta de Massot parte de una situación que suele generarse cuando una familia recibe a un niño de manera transitoria, pero las definiciones administrativas y judiciales se extienden durante meses o incluso años. Durante ese período, el menor puede consolidar un vínculo estable con quienes ejercen su cuidado cotidiano.

La iniciativa establece que ese vínculo no otorgará automáticamente el derecho a adoptar. Si la familia de tránsito quiere avanzar con una adopción, deberá expresar su voluntad, atravesar una evaluación integral de idoneidad e inscribirse en el registro correspondiente. La decisión definitiva seguirá siendo judicial y deberá priorizar el interés superior del niño.