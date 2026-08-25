La AFA denunció a los periodistas de TN Jonatan Viale y Franco Mercuriali

La AFA presentó una denuncia contra los periodistas de TN Jonatan Viale y Franco Mercuriali por "amenazas" e "instigación pública a cometer un delito" tras mostrar al aire un video hecho con inteligencia artificial en donde el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le pedía a la Selección dejarse perder la final del Mundial 2026 contra España, caso contrario el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, "iría preso" y además "violarían" al jugador Nico Paz.

El 23 de julio, el programa conducido por Viale y transmitido por TN llamado ¿La ves? difundió un video hecho con IA en donde los jugadores de la Selección (con Messi a la cabeza), se enfrentaban a Tapia e Infantino, que decía que si ganaban la final del Mundial el "chiqui" iría preso y que "violarían" a Nico Paz.

Una vez terminado el video, la cámara mostró a Viale y Mercuriali, que se reían de lo mostrado al aire. "¿Por qué ponen lo de Nico Paz? Pensé que no iban a poner eso", dijo Mercuriali mientras se reía y se agarraba la cara. "Yo no lo puse", contestó Viale, que también se reía.

La querella alega que, a pesar de ser un video hecho con IA, los periodistas decidieron difundirlo a pesar de que se mostraban a personas reales, una amenaza de prisión y "una referencia explícita a violencia sexual". También destaca que los conductores no se limitaron solo a mostrar el contenido sino que "participaron activamente de su tratamiento al aire, acompañándolo con risas y comentarios humorísticos".

La AFA pidió "medidas de prueba" a la fiscalía como buscar quién fue la persona o personas que armaron el video, identificación de aquellos que prepararon la idea y el material y la revisión de si el video estaba previsto a salir en el programa de Viale. Además, se requirió que la División de Investigaciones de Delitos Tecnológicos de la Policía bonaerense intervenga para determinar la fecha exacta de la creación del video, además de otras versiones o ediciones que se hayan hecho sobre el archivo original.

La denuncia fue formulada ante el Departamento Judicial de San Isidro, dado que la querella argumenta que los hechos "guardan un nexo territorial directo con el Partido de Pilar", que es donde está la sede de la AFA.