Tierra del Fuego protestó ante el Gobierno por el amarre de un petrolero británico

La provincia de Tierra del Fuego denunció el amarre en el puerto de Ushuaia de un buque petrolero británico, algo que está prohibido por la legislación por el reclamo de soberanía por las Islas Malvinas, y responsabilizó al Gobierno nacional por esta “inadmisible” actividad naval.

La embarcación de la discordia es el buque VS Promise, con bandera británica y dedicado al transporte de crudo. Ayer estuvo amarrado en el puerto de Ushuaia, propiedad de Tierra del Fuego, pero la terminal está intervenida por el gobierno nacional desde enero pasado. El punto es particularmente sensible porque las Islas Malvinas -hoy bajo dominio británico- integran al territorio de la provincia austral. La normativa legal prohíbe todo tipo de actividad que fortalezca la posición del Reino Unido en la disputa por la soberanía.

En un comunicado oficial de la gestión del gobernador Gustavo Melella, Tierra del Fuego dijo que “repudia y rechaza enérgicamente la operación de un buque petrolero de bandera del Reino Unido” en el puerto de Ushuaia, “actualmente sustraído de la administración provincial como consecuencia de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN)”.

“Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial”, expresó el Ejecutivo fueguino su comunicado.

En ese marco, Tierra del Fuego reclamó al presidente Javier Milei, que informe “de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación de una embarcación de bandera de la potencia que ocupa ilegalmente parte del territorio provincial en el puerto de Ushuaia”, cuya intervención es objeto de un proceso judicial aún no resuelto.