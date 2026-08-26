Javier Milei reunió a legisladores de La Libertad Avanza

El presidente Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con los diputados y senadores de La Libertad Avanza, en la previa de la sesión en la Cámara baja que se desarrollará este miércoles sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Inocencia Fiscal. El oficialismo busca asegurar los votos necesarios para avanzar con proyectos económicos y designaciones judiciales, en una semana marcada por la tensión política y el pulso legislativo.

El objetivo de Milei fue recuperar protagonismo político con una cumbre en la Casa Rosada que buscó reordenar la estrategia del Gobierno en la previa de la sesión en la Cámara de Diputados para discutir la reforma de la Carta Orgánica de la entidad monetaria y la nueva Ley de Inocencia Fiscal II, que se trata de dos proyectos prioritarios en la agenda libertaria en el Congreso. Durante el cónclave, el mandatario les regaló a los legisladores el libro La economía en una Lección, de Henry Hazlitt, cual recomendó para comprender el proceso de reasignación de recursos y las consecuencias de las decisiones económicas.

En tanto, el jefe de Estado también cargó contra la oposición y la acusó de instalar determinados temas como "mercados repugnantes", capaces de generar división en la sociedad y ser utilizados como ejes de confrontación política.

Por su parte, el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, destacó la iniciativa vinculada al Banco Central y expuso su optimismo en la previa de la sesión: "Tener la reforma del Banco Central es importante para ponerle un candado y que no se vuelva con las emisiones históricas. Hay varios proyectos de ley. Los trabajamos durante más de 20 días en las comisiones y creemos que los números están pero no hay que ser exitista".