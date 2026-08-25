Este jueves habrá un Eclipse lunar

En la noche de este jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 de agosto en Argentina se podrá observar un eclipse lunar, un evento astronómico que se da cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna.

El fenómeno será visible desde amplias regiones de América y algunos sectores de Europa y África.

Según los expertos, durante su momento de mayor intensidad, alrededor del 93% del diámetro de la Luna quedará dentro de la umbra, la región más oscura de la sombra que proyecta la Tierra, lo que hará que buena parte del satélite se oscurezca y pueda adquirir tonalidades rojizas y cobrizas.

Este eclipse de Luna será el último del año en la Argentina. El próximo fenómeno de este tipo que podrá observarse en el país está pronosticado para junio de 2029.

A qué hora ver el eclipse en Argentina

El eclipse, de acuerdo con los cálculos de la NASA, comenzará a las 01.24 UTC del 28 de agosto, cuando la Luna ingrese en la penumbra terrestre. En total, la fase parcial tendrá una duración aproximada de tres horas y 18 minutos.

En Argentina, los horarios serán los siguientes:

22.24 del jueves 27: comienza el eclipse penumbral.

23.34: comienza el eclipse parcial y la sombra terrestre empieza a avanzar claramente sobre la Luna.

01.13 del viernes 28: se produce el punto máximo.

02.52: termina la fase parcial.

04.02: finaliza completamente el eclipse.

Cómo impacta a todos los signos el eclipse lunar de agosto 2026

Desde la astrología, las Lunas llenas representan momentos de culminación, revelación y toma de conciencia. Cuando un plenilunio coincide con un eclipse en el signo de los peces, estos temas adquieren una emocionalidad fuerte dentro de la interpretación astrológica.

Aries

El eclipse puede llevarte hacia un proceso de introspección. Algo que venías procesando en silencio puede finalmente encontrar una respuesta. Es un momento para cerrar ciclos emocionales y descansar de situaciones que ya agotaron tu energía.

Tauro

Amistades, grupos y proyectos colectivos pueden atravesar una etapa de definición. Podés descubrir quiénes realmente comparten tu visión y qué vínculos ya no tienen lugar en la vida que estás construyendo.

Géminis

El eclipse puede poner el foco sobre tu vida profesional y sobre una decisión que venía desarrollándose desde hace tiempo. Una situación laboral puede llegar a un punto de culminación y obligarte a elegir un nuevo rumbo.

Cáncer

Viajes, estudios, proyectos y nuevas experiencias pueden cambiar tu manera de mirar el futuro. Una conversación o una experiencia inesperada puede hacerte abandonar una vieja creencia.

Leo

El eclipse puede sacar a la superficie cuestiones relacionadas con la intimidad, los recursos compartidos y los vínculos profundos. Algo que permanecía oculto puede finalmente ser reconocido.

Virgo

Es uno de los signos protagonistas del eclipse. El Sol estará transitando Virgo mientras la Luna eclipsada se encuentre en Piscis. Parejas, sociedades y vínculos importantes pueden atravesar un momento de definición.

Libra

El eclipse puede mostrarte qué hábitos, rutinas o dinámicas laborales dejaron de funcionar. Es posible que aparezca la necesidad de cambiar la manera en que distribuís tu tiempo y energía.

Escorpio

El amor, la creatividad y los proyectos personales pueden llegar a un momento de culminación. Algo que empezó como una intuición puede convertirse ahora en una decisión concreta.

Sagitario

El hogar y la familia estarán bajo la lupa. Puede producirse un cierre relacionado con una situación del pasado o aparecer la necesidad de construir una nueva base emocional.

Capricornio

Conversaciones pendientes, estudios, documentos, viajes o decisiones importantes pueden llegar a una resolución. Una noticia puede modificar tu perspectiva sobre una situación que hasta ahora veías de otra manera.

Acuario

El eclipse puede movilizar cuestiones relacionadas con el dinero y el valor personal. La pregunta será cuánto vale realmente tu tiempo, tu energía y aquello que ofrecés a los demás.

Piscis

Es el signo que recibe directamente la Luna llena eclipsada. El eclipse puede marcar un momento de profunda conciencia personal, cierre y transformación emocional. Una etapa puede llegar a su final para abrir espacio a una versión diferente de vos.