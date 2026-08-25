Una docente escupió a una nena de 7 años con síndrome de Down

Una familia de El Maitén denunció ante la Policía del Chubut un presunto episodio de maltrato que habría sufrido su hija, una nena de 7 años con síndrome de Down, mientras se encontraba en la Escuela Especial N° 530. Según la presentación realizada por su madre, una docente habría escupido a la menor dentro del establecimiento.

El hecho habría ocurrido el miércoles 12 de agosto y la denuncia fue radicada seis días después en la Comisaría de la Mujer de El Maitén. La madre solicitó que se investigue lo sucedido y que se establezcan medidas destinadas a resguardar a la niña mientras se esclarecen las circunstancias del episodio.

La familia habría conocido lo ocurrido a partir del aviso de otra docente. De acuerdo con el relato incorporado a la denuncia, esta persona le habría contado a la madre que una integrante del personal de la escuela había visto a la docente escupir a la menor.

Según consta en la presentación policial, la situación estaría vinculada con una conducta habitual de la niña: tendría el hábito de escupir. En ese contexto, la madre relató que habría existido una conversación entre una docente y la directora en la que se habría señalado que las maestras “hacían lo mismo para que dejara de hacerlo”.

La frase forma parte del relato aportado por la familia y deberá ser corroborada durante la investigación. Para los padres, lo ocurrido no puede ser considerado una estrategia pedagógica y constituye una situación de maltrato hacia su hija.

Después de tomar conocimiento del presunto episodio, los padres se presentaron ante Supervisión Escolar, en la zona de Las Golondrinas. Allí plantearon su preocupación y reclamaron garantías para que la nena pueda continuar asistiendo a clases sin quedar expuesta a una situación similar.

El pedido de la familia comprende tanto el esclarecimiento de lo ocurrido como la adopción de medidas respecto de las personas señaladas en la denuncia.

“Queremos que nuestra hija pueda seguir yendo a la escuela, pero necesitamos que esté segura y que se respeten sus derechos”, sostuvo la familia a partir de la presentación realizada.