Manuel Adorni pidió una prórroga para justificar su patrimonio ante la Justicia

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni pidió una prórroga para presentar su justificación patrimonial ante la Justicia y pidió responder las preguntas sobre sus inconsistencias. Ahora el juzgado deberá resolver si le otorga la extensión o no.

El planteo de la defensa busca, además, que Adorni pueda acceder a documentación que la Fiscalía incorporó a partir del análisis del teléfono de Matías Tabar, el contratista que realizó trabajos en una de las propiedades vinculadas al exfuncionario. Según pudo conocer Ámbito, esos archivos son considerados necesarios para responder algunos de los puntos incluidos en el requerimiento fiscal.

La investigación judicial se concentra en las diferencias detectadas entre los ingresos declarados por Adorni y determinados gastos, adquisiciones y movimientos patrimoniales reconstruidos durante la pesquisa. El informe técnico que precedió al requerimiento fiscal permitió advertir inconsistencias que, según Pollicita, justificaron avanzar con el pedido formal de explicaciones.

Entre los puntos que la Fiscalía pidió aclarar aparecen el origen de dólares en efectivo declarados, operaciones vinculadas con préstamos familiares, la compra de un vehículo y la adquisición de un terreno en el country Indio Cuá. También se incluyeron preguntas sobre las obras realizadas en esa propiedad y los fondos utilizados para afrontarlas.