Detuvieron a un concejal de La Libertad Avanza de Bragado por presunta venta de drogas

En el domicilio de Germán Díaz, de 52 años, los investigadores hallaron, entre otras cosas, restos de cocaína, elementos de corte y una balanza de precisión.
PolíticaEl martesPrensaPrensa
WhatsApp Image 2026-08-25 at 09.51.07

Un escándalo sacude por estas horas a la ciudad bonaerense de Bragado luego de que un concejal del bloque de La Libertad Avanza (LLA) identificado como Germán Díaz fuera detenido este sábado luego de que la Justicia lo imputara por el delito de presunta comercialización de estupefacientes.

Tras un importante operativo policial en una vivienda de la localidad de O’Brien, el edil quedó a disposición de la UFI Nº 7 del Departamento Judicial de Mercedes, organismo que, avalado por el Juzgado de Garantías Nº 3, solicitó la aprehensión del concejal de 52 años y el allanamiento de su hogar.

WhatsApp Image 2026-08-25 at 09.53.32

El procedimiento judicial tuvo lugar en un inmueble ubicado sobre la calle Rivadavia al 400. Allí, personal de la Jefatura de Estación de Policía Comunal Bragado y la Subestación de O’Brien irrumpieron en el domicilio del funcionario. Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron elementos clave para la investigación: restos de cocaína, elementos de corte y una balanza de precisión, entre otros objetos.

De acuerdo al medio Bragado informa, fueron vecinos del edil quienes en una reunión en la que también habría estado el intendente local, Sergio Barenghi (Frente Unión por la Patria / Partido Justicialista), manifestaron su preocupación por la creciente venta de estupefacientes en la localidad de O’Brien y apuntaron contra Díaz como el principal responsable.

Te puede interesar
javier-milei

Javier Milei: "Muchas gracias, diputados"

Prensa
PolíticaHace 23 horas
El Presidente y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado se hicieron eco de la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en la Cámara de Diputados. "Ahora a pelearla en el Senado", afirmó el jefe de Estado.
WhatsApp Image 2026-08-27 at 06.24.40

Inocencia Fiscal II: Diputados dio media sanción al proyecto

Prensa
PolíticaHace 23 horas
La iniciativa obtuvo 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones. El proyecto elimina los topes de ingresos y patrimonio para acceder al régimen y flexibiliza los controles de ARCA. El oficialismo había aceptado excluir a los funcionarios públicos, en medio de las críticas de la oposición y la polémica por el caso Adorni.
Boletín de noticias