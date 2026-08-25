Detuvieron a un concejal de La Libertad Avanza de Bragado por presunta venta de drogas

Un escándalo sacude por estas horas a la ciudad bonaerense de Bragado luego de que un concejal del bloque de La Libertad Avanza (LLA) identificado como Germán Díaz fuera detenido este sábado luego de que la Justicia lo imputara por el delito de presunta comercialización de estupefacientes.

Tras un importante operativo policial en una vivienda de la localidad de O’Brien, el edil quedó a disposición de la UFI Nº 7 del Departamento Judicial de Mercedes, organismo que, avalado por el Juzgado de Garantías Nº 3, solicitó la aprehensión del concejal de 52 años y el allanamiento de su hogar.

El procedimiento judicial tuvo lugar en un inmueble ubicado sobre la calle Rivadavia al 400. Allí, personal de la Jefatura de Estación de Policía Comunal Bragado y la Subestación de O’Brien irrumpieron en el domicilio del funcionario. Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron elementos clave para la investigación: restos de cocaína, elementos de corte y una balanza de precisión, entre otros objetos.

De acuerdo al medio Bragado informa, fueron vecinos del edil quienes en una reunión en la que también habría estado el intendente local, Sergio Barenghi (Frente Unión por la Patria / Partido Justicialista), manifestaron su preocupación por la creciente venta de estupefacientes en la localidad de O’Brien y apuntaron contra Díaz como el principal responsable.